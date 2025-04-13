خبير سياسي: الاعتراف الفرنسى بدولة فلسطين خطوة تاريخية قد تُلهم دولًا أوروبية أخرى

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المحلل السياسي الفلسطيني مراد حرفوش أن استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب على غزة يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية شخصية، رغم تراكم الإخفاقات العسكرية والدبلوماسية.

خلال مداخلته على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح أن إسرائيل تعاني من انقسام داخلي حاد، مع احتجاجات ضباط الاحتياط وتدهور الإجماع السياسي، مشيرًا إلى أن الحرب تحولت إلى عبء اقتصادي واجتماعي ثقيل، مع تصاعد عزلتها على الساحة الدولية.

وأشار حرفوش إلى فشل سياسات الحصار والتجويع في كسر إرادة حماس، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لإعادة الأسرى يمر عبر طاولة المفاوضات، واصفًا العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها "جرائم إبادة" لم تحقق أيًا من الأهداف المعلنة منذ بداية التصعيد في أكتوبر 2023.

ورحب المحلل السياسي الفلسطيني بالإعلان الفرنسي المنتظر في يونيو للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرًا إياه خطوة تاريخية قد تُلهم دولًا أوروبية أخرى، ومشيدًا بجهود مصر الدبلوماسية، خاصة بعد زيارة الرئيس ماكرون إلى العريش.

وتفاءل حرفوش إزاء محادثات القاهرة، متوقعًا اتفاقًا لوقف إطلاق النار قريبًا، كما أثنى على الإجماع العربي ضد التهجير الذي تجلى في مؤتمر أنطاليا.

واختتم بإن صمود المقاومة الفلسطينية، مدعومًا بالاعترافات الدولية المتزايدة، يعزز الحقوق الفلسطينية، مع أمل في تحولات واعدة خلال الأسابيع القادمة.

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