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حماس ترسل وفدًا إلى القاهرة لمواصلة جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

11:53 م السبت 12 أبريل 2025

أفراد حماس

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وكالات

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إرسال وفد من الحركة إلى القاهرة، للمتابعة مع الوسطاء في إطار مواصلة جهود التوصل لاتفاق وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان لها أنها تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابا كاملا للاحتلال من غزة، والتوصل إلى صفقة جادة.

وأشار البيان إلى أن قرار الحركة جاء "تلبية لدعوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية، حيث سيتم الاجتماع والمتابعة مع الإخوة الوسطاء من قطر ومصر، في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".

واختتم البيان: "نؤكد في حركة حماس أننا نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، والتوصل إلى صفقة تبادل جادة".

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