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الشرطة تعتقل طلاب من جامعة جورج تاون الأمريكية بعد تنظيمهم لاعتصام تضامنا مع فلسطين

11:19 م السبت 12 أبريل 2025

الشرطة تعتقل طلاب من جامعة جورج تاون

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كتب- محمد جعفر:

أفادت وسائل إعلام دولية، السبت، أن الشرطة الأمريكية اعتقلت عددًا من طلاب جامعة جورج تاون الأمريكية بسبب تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

أظهر مقطع فيديو مصور اعتقال جهاز الشرطة الأمريكية لعدد من طلاب جامعة جورج تاون الأمريكية بسبب رفضهم لسياسات الاحتلال، وتنظيمهم اعتصامًا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويأتي تلك التظاهرات بالتزامن مع عدد كبير من الاحتجاجات، التي تجتاح العديد من دول العالم مثل السويد، كندا، ألمانيا، بنجلاديش، إسطنبول، تعبيرًا عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، الذي يواجه القصف المستمر والعنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأكثر من عام ونصف منذ السابع من أكتوبر 2023.

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الشرطة الأمريكية اعتقال طلاب جامعة جورج تاون
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