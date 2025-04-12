السعودية تؤكد دعمها للمحادثات الأمريكية الإيرانية في عُمان

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي جرت اليوم في العاصمة العُمانية مسقط، مؤكدة دعمها الكامل لمثل هذه الجهود التي تعتمد على الحوار كسبيل لحل الخلافات الإقليمية والدولية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وأعرب البيان عن أمل المملكة في أن تسفر نتائج الحوار الإيراني-الأميركي عن دفع التعاون المشترك نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد اختُتمت اليوم جولة المحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة عُمانية، لمناقشة الملف النووي الإيراني، في أول لقاء بهذا المستوى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.

ومن المقرر أن تُستأنف جولة جديدة من المحادثات السبت المقبل في مسقط، حيث أوضح بيان للخارجية الإيرانية أن الطرفين اتفقا على استمرار الحوار الأسبوع القادم، مع الإشارة إلى حصول تواصل مباشر "لبضع دقائق" بين عراقجي وويتكوف، أعقبه لقاء تحية بين الوفدين الإيراني والأميركي.

من جانبها، ثمنت طهران عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، المفوضات مع الجانب الأمريكي؛ إذ أوضح أن المحادثات استمرت ساعتين ونصف وجرت في أجواء بناءة وإيجابية قائمة على الاحترام المتبادل.

وفي واشنطن، وصفت الإدارة الأميركية هذه المحادثات التي جرت في مسقط بأنها "خطوة إيجابية"، مؤكدة أن اللقاء بين المبعوث الأميركي ووزير الخارجية الإيراني كان "بناءً وإيجابياً للغاية".