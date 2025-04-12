لماذا يريد ترامب تحقيق السلام في أوكرانيا؟.. مستشاره السابق يكشف السبب

كتب- محمد جعفر:

فسّر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، سبب وراء إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق السلام في أوكرانيا، والتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.

قال جون بولتون لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009 تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون الدولي والدبلوماسية، ليكون بذلك رابع رئيس أمريكي ينال هذه الجائزة بعد ثيودور روزفلت، وودرو ويلسون، وجيمي كارتر.

وأوضح بولتون أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يشعر بالاستياء من منح أوباما الجائزة، معتقدًا أن الأخير لم يكن جديرًا بها، وقال: "ترامب يرى أنه إذا كان أوباما قد حصل على الجائزة دون استحقاق، فمن باب أولى أن يحصل هو عليها".

وأشار بولتون إلى أن ترامب يسعى لاستخدام اتفاق محتمل للسلام في أوكرانيا كمنصة للترشح للجائزة.

وكان ترامب قد صرّح في فبراير الماضي بأنه يستحق نوبل للسلام، بينما أفادت صحيفة "تشوجان تشوسون" الكورية الجنوبية بأن بارك سونج وون، نائب رئيس لجنة الاستخبارات البرلمانية، رشحه للجائزة، كما أعلن رئيس تيمور الشرقية، جوزيه راموش هورتا، استعداده لدعم ترشيح ترامب إذا نجح في تحقيق تسوية سلمية للنزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط.