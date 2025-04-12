وكالات

قال المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، السبت، إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أجرى محادثات اليوم في مسقط مع وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، وذلك باستضافة وزير الخارجية العماني سعيد بدر، ورفقة السفيرة الأمريكية لدى سلطنة عمان آنا إسكروجِيما.

وأضافت ليفيت: قد كانت المباحثات إيجابية وبنّاءة للغاية، وتعرب الولايات المتحدة عن خالص شكرها لسلطنة عمان على دعمها لهذه المبادرة.

وأشارت إلى أن ويتكوف شدّد خلال لقائه مع الدكتور عراقجي على أنه يحمل تعليمات مباشرة من الرئيس ترامب لحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية، إذا كان ذلك ممكنًا.

وأكدت أن هذه القضايا معقدة للغاية، لكن التواصل المباشر الذي جرى اليوم يُعد خطوة نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع المتبادل على الطرفين، مشيرًا إلى أن الجانبان قد اتفقا على الاجتماع مجددًا يوم السبت المقبل.

من جانبها، أشادت إيران عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، بالمحادثات مع الوفد الأمريكي؛ إذ قال عقب انتهاء الجولة الأولى، إن المحادثات استمرت ساعتين ونصف وجرت في أجواء بناءة وإيجابية قائمة على الاحترام المتبادل.

وأوضح عراقجي، أن "الطرفين تبادلا مواقف حكومتيهما بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع العقوبات غير القانونية"، لافتًا إلى أن الوفدين الإيراني والأمريكي تقابلا لفترة وجيزة بعد الخروج من المحادثات بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قبل مغادرة مقر المحادثات.

واتفق الجانبان الأمريكي والإيراني على إجراء المزيد من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي يوم 19 أبريل، وفقًا لما أوردته قناة التلفزيون الإيراني الرسمية.

ويأتي لقاء الوفدين الأمريكي والإيراني في العاصمة العمانية مسقط، اليوم السبت، في إطار الجولة الأولى من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي ومناقشة رفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي وقت سابق، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران شهرين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي ملوّحا باستخدام القوة العسكرية لاستهداف منشآت طهران النووية بمشاركة إسرائيل.

وفي إطار ذلك، أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية، عدّة قاذفات شبحية استراتيجية وطائرات نقل عسكري إلى قاعد دييجو جارسيا القريبة من إيران، فضلا عن إرسال حاملة الطائرات "فينسون" إلى الشرق الأوسط، لتعزيز التواجد العسكري في المنطقة.

وقبل يومان، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الأمر متروك لإيران لتقرر ما إذا كان إرسال القاذفات الاستراتيجية إلى دييجو جارسيا رسالة إليها أم لا.