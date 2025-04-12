ويتكوف: أجرينا محادثة إيجابية وبناءة للغاية مع الجانب الإيراني

وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي" عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قوله: "أجرينا محادثة إيجابية وبناءة للغاية مع الجانب الإيراني"، موضحًا أن المحادثات مع طهران ستتواصل في 19 أبريل الجاري.

وانطلقت، اليوم السبت، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات، في العاصمة العمانية مسقط.

ومن جانبها، أشادت إيران بالمحادثات، إذ قال وزير الخارجية عباس عراقجي عقب انتهاء الجولة الأولى، إن المحادثات مع الوفد الأمريكي برئاسة ويتكوف، استمرت ساعتين ونصف وجرت في أجواء بناءة وإيجابية قائمة على الاحترام المتبادل.

وأضاف عراقجي، "الطرفان تبادلا مواقف حكومتيهما بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع العقوبات غير القانونية"، لافتًا إلى أن الوفدان الإيراني والأمريكي تقابلا لفترة وجيزة بعد الخروج من المحادثات بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قبل مغادرة مقر المحادثات.

واتفق الجانبان الأمريكي والإيراني على إجراء المزيد من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي الأسبوع المقبل، وفقًا لما أوردته قناة التلفزيون الإيراني الرسمية.