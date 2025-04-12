لافروف: ترامب أفضل قائد غربي يفهم طبيعة الصراع في أوكرانيا

وكالات

عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن إعجابه "بفهم" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجريات الصراع في أوكرانيا، قائلا: أرى أن ترامب هو أفضل قائد غربي يفهم الوضع".

وأشار لافروف، في كلمته خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، إلى أن فهم الأسباب الجذرية لأي صراع وإزالتها بما في ذلك الحرب بأوكرانيا، هو الحل الوحيد للمشكلة ولإرساء سلام دائم"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" البريطانية.

وأوضح لافروف، أن ترامب هو أول رئيس وربما الوحيد بين القادة الغربيين الذي صرح مرارا و"بقناعة" بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيكون خطأ فادحا، مضيفا "ذلك من بين أحد الأسباب الجذرية التي ذكرناها كثيرا".

وعن الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة في الجانبين، أكد لافروف التزام موسكو بتعهداتها، متهما كييف باستهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا بشكل شبه يومي.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "قدمنا لأصدقائنا في تركيا، ما قدمناه للأمم المتحدة وواشنطن ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قائمة تسرد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال الأسابيع الماضية".

في المقابل، توجّه كييف اتهامات مماثلة لروسيا باستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ موافقتهما على اتفاق وقف الهجمات الذي اقترحته الولايات المتحدة.

جاءت تصريحات لافروف، بعد محادثات أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في مدينة سان بطرسبرج الروسية، من أجل إيجاد سبيل للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.