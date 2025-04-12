الأمم المتحدة: 1.4 مليون سوري عادوا لديارهم منذ سقوط الأسد

وكالات

قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يقرب من 400 ألف مواطن سوري عادوا من دول الجوار إلى سوريا منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وأشارت، إلى أن ما يزيد عن مليون نازح داخلي عادوا في الفترة نفسها، ليصل عدد النازحين العائدين إلى ديارهم إلى أكثر من 1.4 مليون شخص.

وحذرت المفوضية السامية في تقريرها، من أن 1.5 مليون مواطن سوري يواجهون احتمال عدم تحقق العودة خلال العام الجاري، فضلا عن إمكانية اضطرار العائدين إلى مغادرة البلاد ما لم يحصلوا على التمويل الكافي.

وأوضحت المفوضية الأممية، أن قرابة 16.7 مليون شخص في الداخل السوري، أي نحو 90% من السكان، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال ما يزيد عن 7.4 مليون سوري نازحين داخليا.

وفي وقت سابق، أطلقت المفوضية مبادرة لمساعدة 1.5 مليون لاجئ سوري ومليوني نازح داخلي على العودة إلى ديارهم خلال العام الجاري، غير أن التعهدات التي قُدمت لم تتخطى مبلغ 71 مليون دولار من المبلغ المطلوب لبرامج المفوضية داخل سوريا خلال عام 2025، والذي يُقدر بـ575 مليون دولار.

وأكدت المفوضية، أن مساعداتها ستقتصر على شريحة صغيرة ممن يخططون للعودة إلى سوريا ما لم يتوفر دعم مالي إضافي، ما سيؤثر بدوره على أعداد النازحين العائدين إلى البلاد.