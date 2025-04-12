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الرئيس اللبناني: الجميع أجمع أن الصواريخ المجهولة من جنوب لبنان مؤامرة خبيثة على بلدنا

07:59 م السبت 12 أبريل 2025

الرئيس اللبناني جوزيف عون

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وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، السبت، إنه يجب أن نكون قد تعلمنا من 50 عاما من حروبنا المجنونة، مشيرًا إلى أنه بعد 50 عاما من الحرب الأهلية الآن تعلمنا أن العنف لا يحل أي مشكلة في بلدنا بينما يمكن حلها بالحوار.

وأشار الرئيس اللبناني في كلمة له بالتزامن مع مرور الذكرى الـ50 لاندلاع الحرب الأهلية، أن تكلفة التسوية الداخلية أوفر على لبنان من أي ثمن ندفعه للخارج، مضيفًا: حان الوقت لتعلم درس أن الدولة القوية هي من تحمينا وأي سلاح خارج قرار الدولة يمكن أن يعرضها للخطر.

وتابع: "نحن دفنّا الحرب للأبد وممنوع ومستحيل نرجع لها أو ترجع لنا، وحدتنا هي سلاحنا وسلاحنا هو جيشنا"، مشيرًا إلى أنه إلى أنه لا يحمي لبنان إلا دولته وجيشه وقواه الأمنية الرسمية، وكان من الممكن القيام بالإصلاحات دون خوض الحرب وآن الأوان للتعلم من أخطائنا.

وأضاف "عون"، أن الجميع أجمع أن الصواريخ المجهولة من جنوب لبنان مؤامرة خبيثة على بلدنا تستهدف استقراره وأمنه.

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جوزيف عون الرئيس اللبناني الحرب الأهلية جنوب لبنان
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