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القناة الـ12: من يعول على المظاهرات للضغط على نتنياهو لا يعرف المجتمع الإسرائيلي

07:53 م السبت 12 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن من يعوّل على مظاهرات عائلات الأسرى للضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من أجل إنهاء الحرب، لا يفهم الوضع الداخلي الإسرائيلي بعد هجمات 7 أكتوبر 2023.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، تشهد مدن إسرائيلية عدة مظاهرات أسبوعية بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة تضمن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

واتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإثارة الفوضى والتحريض ضد البعض، معتبرين أنه يخترق القواعد الأساسية للمجتمع.

وأضافت العائلات، "ما نريده هو استعادة مجتمع فيه نظام وليس فوضى"، مشيرين إلى أنهم يعيشون شعورًا بأن "الظلام قد حل" مع استمرار وجود 59 أسيرًا في غزة.

وشددت العائلات على استمرار تحركاتهم الاحتجاجية، و"عدم الصمت"، واصفين الحكومة بأنها "متطرفة" وأن التوصل إلى صفقة هو الحل الوحيد لإنقاذ أرواح أبنائهم.

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