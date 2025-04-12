بدءً من الاثنين.. السعودية تمنع دخول المعتمرين إلى المملكة، ما السبب؟

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، أن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة غدا الأحد.

ويأتي إعلان المملكة اليوم السبت عن آخر موعد لدخول المعتمرين غدا الأحد ضمن عددًا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف للمحافظة على سلامة الحجاج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت الداخلية السعودية في بيان لها اليوم السبت أن "آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة الثلاثاء 29 أبريل الجاري.

كما أعلنت الوزارة في بيانها أنه "ابتداءً من الأربعاء 23 أبريل الجاري سيتعين على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) الحصول على تصاريح بذلك من الجهات المعنية، ومنع دخول المقيمين غير الحاصلين على التصاريح النظامية إلى العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا، وتشمل تصاريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة المقيمين الحاصلين على تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو من يحمل هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو من لديهم تصاريح حج، وأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر أفراد"و"بوابة مقيم".

وأوضحت الداخلية أنه سيتم "إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة (نسك) لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من الثلاثاء 29 أبريل 2025 حتى الاثنين 10 يونيو 2025".

كما سيتم "عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 29 أبريل الجاري".

ودعت وزارة الداخلية السعودية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.