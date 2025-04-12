ترامب يُزيح صورة أوباما بالبيت الأبيض ويستبدلها بلوحة توثق نجاته من محاولة الاغتيال

كتب- محمد جعفر:



علّق البيت الأبيض لوحة جديدة تُظهر الرئيس دونالد ترامب وهو يرفع قبضته ووجهه ملطخ بالدماء، في مشهد يوثق لحظة نجاته من محاولة اغتيال في بنسلفانيا الصيف الماضي، في البهو الكبير للقصر الرئاسي، مكان الصورة الرسمية للرئيس الأسبق باراك أوباما، حسبما أفادت شبكة CNN.



ونشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض صورة اللوحة عبر منصاته على مواقع التواصل، مؤكداً صحتها، بينما أكد مسؤولان لشبكة CNN أنه تم نقل صورة أوباما إلى البهو الرئيسي بدلاً من صورة جورج بوش الابن، التي أُعيدت إلى جوار صورة والده في مكان قريب.





وأصبحت الصورة الدرامية التي التُقطت لترامب بعد لحظات من محاولة اغتياله في يوليو 2024 رمزًا بارزًا في حملته الانتخابية، وتُجسدها اللوحة الجديدة المُعلقة في الجناح الشرقي منذ صباح الجمعة، رغم عدم الإعلان عن الصورة الرسمية له حتى الآن.



ويُعد هذا التغيير تكرارًا لخطوة مماثلة اتخذها ترامب في ولايته الأولى، عندما أزاح صور بيل كلينتون وجورج بوش لصالح رؤساء من أوائل القرن العشرين.



يُذكر أن تقاليد البيت الأبيض تقضي بوضع صور الرؤساء الأحدث في المدخل الرئيسي لتكون مرئية للضيوف خلال الفعاليات الرسمية، ورغم أن صورة بايدن لم تجهز بعد، لا تزال صورة أوباما في موقع بارز.



ولا تزال تفاصيل الفنان أو الجهة الممولة للوحات ترامب مجهولة، رغم ترجيح اعتمادها على صور فوتوغرافية التقطها مصورا وكالتي "أسوشيتد برس" و"نيويورك تايمز"، ويُجرى حالياً العمل على إعداد الصور الرسمية للرئيس ترامب وزوجته ميلانيا لعرضها في معرض سميثسونيان الوطني، بتمويل خاص، شمل تبرعًا بقيمة 650 ألف دولار من لجنة "أنقذوا أمريكا" التابعة لترامب.



وفيما لم تُنظم أي مراسم رسمية للكشف عن اللوحة، يستمر تقليد بدأ في ستينيات القرن الماضي بفضل جاكلين كينيدي، لتخليد رؤساء أمريكا بصور رسمية ممولة من مؤسسات خاصة أو أصدقاء أو حتى من الرؤساء أنفسهم.