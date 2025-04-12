عُمان: المفاوضات الإيرانية الأمريكية جرت في أجواء ودّية وقرّبت وجهات النظر

وكالات

وصفت وكالة الأنباء العمانية اللقاء بين الوفدين الأمريكي برئاسة مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس رعاقجي، اليوم السبت في العاصمة مسقط، بأنه "تاريخي".

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إنه "فخور بالإعلان أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وقُمنا بالوساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم".

وأكد البوسعيدي، أن "اللقاء جرى في أجواء ودِّية ساعدت على تقريب وجهات النظر، مما يعزِّز فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وأعرب البوعيدي، عن شكره للطرفين على التزامهما بهذه الخطوة الإيجابية، مؤكدا أن سلطنة عُمان ستواصل جهودها في دعم مسارات الحوار والتفاهم، والمساهمة في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق نتائج بنّاءة ومستدامة.