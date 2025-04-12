"الوقت ينفد".. المقاومة تنشر فيديو جديد لأسير إسرائيلي

وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو جديد لأسير إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، بعنوان "الوقت ينفد".

وظهر في الفيديو الجندي الإسرائيلي الأسير لديها الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر (21 عامًا|)، الذي قال "نحن حقًا نعتقد أننا سنعود للديار أموات، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل".

وأضاف الكسندر، "أنا كل يوم أرى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الديكتاتور".

وتابع: "سمعت قبل 3 أسابيع أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراحي وأنتم رفضتم وتركتموني"، مضيفًا "الجميع كذبوا على شعبي وحكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية والجيش".

ووجه الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر، حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "الرئيس ترامب لقد آمنت أنك ستنجح في إخراجي من هنا حيًا".