إيران: الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع أمريكا ستُعقد في 19 أبريل

مسقط، عُمان - (أ ب )

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الجولة القادمة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستُعقد يوم السبت الموافق 19 أبريل.

وأدلى عراقجي بهذه التصريحات للتلفزيون الإيراني، الذي ذكر أيضا أنه وصف المفاوضات بأنها "بناءة".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أيضا أن مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي "تحدثا بإيجاز بحضور وزير الخارجية العُماني" في نهاية المحادثات، ما يُعد تواصلا مباشرا بين البلدين اللذين يشهدان توترا منذ عقود.

ولم يُقر المسؤولون الأمريكيون على الفور بالتقارير الإيرانية.

واستغرقت المحادثات أكثر من ساعتين، وعُقدت في ضواحي سلطنة عُمان، وانتهت حوالي الساعة 0550 مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن بدأت في حوالي الساعة 0330 مساء.