روبيو: من يدعمون حماس غير مؤهلين للحصول على التأشيرات وفق القانون الأمريكي

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن "قانون الهجرة والجنسية يمنحنا سلطة واسعة لإلغاء التأشيرات"، مشيرًا إلى أن "القانون ينص على أن من يدعمون منظمة إرهابية مثل حماس غير مؤهلين للحصول على تأشيرات"، وفق تعبيره.

وألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الخميس، مئات التأشيرات الخاصة بالطلاب الأجانب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مما دفع العديد منهم إلى مغادرة البلاد خلال أيام، وفق صحيفة USA Today.

وأفادت جامعات أمريكية، بأن بعض الطلاب اضطروا لمغادرة البلاد فور صدور القرار، بينما العديد منهم فعلوا ذلك بعدما اكتشفوا أن تأشيراتهم قد أُلغيت، إما عبر النظام الفيدرالي لمعلومات التبادل الطلابي والزائرين، أو من خلال رسالة نصية أو بريد إلكتروني مفاجئ.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، باعتقال وترحيل الطلاب الأجانب الناشطين والداعمين للقضية الفلسطينية.

وزعمت الإدارة الأمريكية أن المشاركين في التظاهرات فقدوا حقوقهم في البقاء في البلاد بسبب دعمهم لحركة حماس، وبناءً عليه، يمكن لوزارة الأمن الداخلي أن تبدأ في إجراءات الترحيل ضد حاملي البطاقة الخضراء بسبب مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية المزعومة، بما في ذلك دعم جماعة إرهابية.