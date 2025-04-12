روبيو يعلق على المحادثات الأمريكية الإيرانية: زيارة بلدنا امتياز لمن يحترم قوانيننا

وكالات

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالعاصمة العمانية مسقط، قائلًا: "زيارة بلدنا ليست حقًا مكتسبًا بل هي امتياز يمنح لمن يحترم قوانيننا وقيمنا".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، قبل قليل، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن إيران والولايات المتحدة ستواصلان محادثاتهما الأسبوع القادم، قائلًا: "اتفقنا مع الجانب الأمريكي على مواصلة هذه المحادثات الأسبوع المقبل".

وذكر عراقجي، أن المحادثات مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، استمرت ساعتين ونصف وجرت في أجواء بناءة وإيجابية قائمة على الاحترام المتبادل.

وجرت المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بقاعتين منفصلتين، وتم تبادل المواقف عبر وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، وفق الخارجية الإيرانية.