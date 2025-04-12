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إيران وواشنطن تتفقان على استكمال المفاوضات الأسبوع المقبل

05:55 م السبت 12 أبريل 2025

إيران وواشنطن تتفقان على استكمال المفاوضات الأسبوع

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مسقط، عُمان - (أ ب )
اتفقت إيران والولايات المتحدة على إجراء المزيد من المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي الأسبوع المقبل، وفقًا لما أوردته قناة التلفزيون الإيراني الرسمية.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أيضا أن مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي "تحدثا بإيجاز بحضور وزير الخارجية العُماني" في نهاية المحادثات، ما يُعد تواصلا مباشرا بين البلدين اللذين يشهدان توترا منذ عقود.
ولم يُقر المسؤولون الأمريكيون على الفور بالتقارير الإيرانية.
واستغرقت المحادثات أكثر من ساعتين، وعُقدت في ضواحي سلطنة عُمان، وانتهت حوالي الساعة 0550 مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن بدأت في حوالي الساعة 0330 مساء.

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إيران واشنطن مفاوضات طهران برنامج إيران النووي
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