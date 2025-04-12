وزير الخارجية العُماني: المحادثات الأمريكية الإيرانية جرت في أجواء ودية بناءة

وكالات



قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، إن المحادثات الأمريكية الإيرانية جرت في أجواء ودية بناءة لتقريب وجهات النظر.



وأضاف وزير خارجية عُمان في تصريحات له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": سنواصل العمل معا وبذل مزيد من الجهود للمساعدة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي

وتابع: "توسطنا لبدء مفاوضات بين إيران وأمريكا بهدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم".



وتعقد إيران والولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى في سلطنة عمان، اليوم السبت، بهدف إطلاق مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تقدما سريعا، ويأتي ذلك في حين يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بشن عمل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.