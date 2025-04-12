القسام تطلق صواريخ على جنوب إسرائيل وجيش الاحتلال يعلن تطويق رفح

غزة - (د ب أ)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل اليوم السبت، فيما أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتطويق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان صحفي مقتضب إنها استهدفت المناطق المحاذية لقطاع غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم ردا على جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

من جهته ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن سلاح الجو اعترض ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من غزة دون وقوع إصابات.

وتم تفعيل إنذارات في مناطق مفتوحة في غلاف غزة بحسب البيان.

في هذه الأثناء أفاد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي بأن قوات الفرقة 36 أكملت تطويق رفح، لافتا إلى أن قوات من اللواء 188 ولواء جولاني التقت وأسست محور موراج.

وقال أدرعي في بيان إن قوات الفرقة 36 تواصل تصفية عناصر حماس والعمل لتدمير بنى تحتية للحركة فوق وتحت الأرض مشيرا الى انه خلال اليوم الأخير أنجزت القوات فتح محور موراج الذي يقسم جنوب قطاع غزة بين لواء رفح وخان يونس.

وأضاف أن القوات قضت خلال الأسبوع الأخير على عشرات من عناصر الحركة ودمرت مسارات أنفاق تحت الأرض إلى جانب بنى تحتية وأكملت تطويق رفح.

وتابع أدرعي أن الجيش بسط السيطرة على محور موراج.

ومحور موراج هو منطقة فاصلة بين شمال رفح وجنوب خان يونس، في موقع المستوطنة الإسرائيلية السابقة التي تحمل الاسم نفسه وتم إخلاؤها خلال الانسحاب من غزة عام 2005.

وشنت إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس، بعد أن نفذت هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أدى، إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز أسرى وفق السلطات الإسرائيلية، واستشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.