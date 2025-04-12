الاتحاد الأوروبي: نجدد دعوة إسرائيل لرفع الحصار عن غزة



وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تقارير تشير إلى قرب نفاد الإمدادات الغذائية التي أًدِخِلت إلى قطاع غزة خلال الهدنة.

وجدد الاتحاد دعوة إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة للسماح بتدفق المساعدات بشكل كبير إلى القطاع.

ومن جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الطعام والمياه النظيفة في قطاع غزة شحيحان بسبب الحصار ومنع دخول المساعدات منذ نحو 6 أسابيع.

وذكرت الأونروا، أن آلاف العائلات في غزة تعيش معاناة، مشددة على أن وصول العون الإنساني العاجل أصبح ضرورة قصوى.