الخارجية الإيرانية: تبادل الأسرى لم يكن ضمن محاور المفاوضات مع أمريكا

وكالات

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، تقرير وكالة "رويترز" الذي نقل عن مصادر عمانية مطلعة، بأن "تبادل الأسرى" كان ضمن محاور المفاوضات التي ناقشها الوفدان الإيراني والأمريكي بالعاصمة العمانية مسقط، قائلة إنه "غير صحيح".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصدر عماني قوله، إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة تهدف إلى تخفيف التوترات الإقليمية وتسهيل تبادل السجناء واستكشاف اتفاقيات محدودة لتخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "تسنيم"، بأن الجانب الإيراني يؤكد أن المفاوضات غير المباشرة تقتصر فقط على القضايا النووية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، قبل قليل، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن إيران والولايات المتحدة ستواصلان محادثاتهما الأسبوع القادم، قائلًا: "اتفقنا مع الجانب الأمريكي على مواصلة هذه المحادثات الأسبوع المقبل".

وذكر عراقجي، أن المحادثات مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، استمرت ساعتين ونصف وجرت في أجواء بناءة وإيجابية قائمة على الاحترام المتبادل.