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إصابة 46 شخصا إثر هجوم بالغاز في موقع سياحي شهير بمدينة هامبورج

04:49 م السبت 12 أبريل 2025

شرطة هامبورج

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هامبورج- (د ب أ)

أطلق شخص مجهول غازا مهيجا، اليوم السبت، في حديقة مينياتور وندرلاند، بهامبورج، وهي واحدة من المناطق السياحية الأكثر شعبية في المدينة التي تقع شمالي ألمانيا، وأكبر معارض نماذج القطارات في العالم.

وأسفر الحادث عن إصابة طفيفة لحقت بـ 46 شخصا، بحسب ما ذكره متحدث باسم الشرطة.

وتعرض المتضررون لتهيج خفيف في الجهاز التنفسي. وتم نقل شخص واحد إلى المستشفى، فيما تم علاج الباقين في موقع الحادث.

وأضاف المتحدث أن فرقة الإطفاء أخلت المبنى الواقع في منطقة شبايشرشتات، لكنها سمحت بدخوله بعد نصف ساعة. ولم يتم بعد تحديد منفذ الهجوم رغم العثور على خرطوش في موقع الحادث.

وتبلغ مساحة منطقة السكك الحديدية النموذجية في "بلاد العجائب المصغرة" حاليًا أكثر من 1600 متر مربع. ومن المقرر توسيع المعرض، الذي يضم مسارًا يبلغ طوله حوالي 17 ألف متر، خلال السنوات المقبلة.

وبلغ زوار الحديقة حاجز الـ 25 مليونا مطلع شهر مارس الماضي.

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مدينة هامبورج هجوم بالغاز غازا مهيجا
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