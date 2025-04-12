عراقجي: الوفدان الإيراني والأمريكي تقابلا لفترة وجيزة بعد الخروج من المحادثات المنفصلة

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، قبل قليل، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي ورفع العقوبات، التي تتم بالعاصمة العمانية مسقط.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن إيران والولايات المتحدة ستواصلان محادثاتهما الأسبوع القادم، قائلًا: "اتفقنا مع الجانب الأمريكي على مواصلة هذه المحادثات الأسبوع المقبل".

وذكر عراقجي، أن المحادثات مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، استمرت ساعتين ونصف وجرت في أجواء بناءة وإيجابية قائمة على الاحترام المتبادل.

وتابع: "الطرفان تبادلا مواقف حكومتيهما بشأن برنامج إيران النووي السلمي ورفع العقوبات غير القانونية".

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الوفدان الإيراني والأمريكي تقابلا لفترة وجيزة بعد الخروج من المحادثات بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قبل مغادرة مقر المحادثات.

وانطلقت، اليوم السبت، المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمسقط، وجرت المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بقاعتين منفصلتين، ليتم تبادل المواقف بينهما عبر وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية،