"انتهاك لحرمة الأراضي الفلسطينية".. بلدية رفح ترفض إعلان الاحتلال ضم المحافظة

وكالات

أعربت بلدية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة عن رفضها وإدانتها إعلان وزير جيش الاحتلال ضم المحافظة إلى ما تسمى "المنطقة الأمنية".

وقالت البلدية، إن "قرار الاحتلال انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدة أن هذا الإعلان الباطل لا يغير من حقيقة أن مدينة رفح، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وأضافت "نؤمن أن فرض الوقائع بالقوة لن يصنع شرعية ولن يحقق أمنًا مستدامًا"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية.

وذكرت بلدية رفح، أن المدينة ستبقى عنوانًا للثبات والصمود، وستظل إرادة أبنائها أقوى من كل محاولات الطمس والاقتلاع.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن "جيش الدفاع أكمل السيطرة على ممر موراج الذي يقسم غزة بين رفح وخان يونس، ويجعل المنطقة بأكملها بين ممري فيلادلفيا وموراج جزءًا من المنطقة الأمنية الإسرائيلية"، في إشارة إلى المنطقة العازلة التي أقامها جيش الاحتلال على حدود غزة.

وتابع كاتس: "في شمال غزة، يُخلي السكان أيضًا بيت حانون وأحياء أخرى، ويتم الاستيلاء على أراض، مما يؤدي إلى توسيع المنطقة الأمنية، وكذلك في معبر نتساريم".