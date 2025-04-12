تسنيم: الجو العام للمحادثات بين أمريكا وإيران "إيجابي"



وكالات

نقلت وكالة "تسنيم" عن عضو بالوفد الإيراني، أن الجو العام للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بالعاصمة العمانية مسقط، "إيجابي".

وقال عضو الوفد الإيراني، إن "المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن متواصلة ويستبعد أن تستمر حتى الغد".

وانطلقت، اليوم السبت، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 1980، في مسقط، وركزت المحادثات على ملفات عدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عماني قوله، إن المحادثات بين طهران وواشنطن ستركز على تخفيف التوترات الإقليمية وتسهيل تبادل السجناء واستكشاف اتفاقات محدودة لتخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

ومن جانبها، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن محادثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تجري بقاعتين منفصلتين، مشيرة إلى أن تبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي.