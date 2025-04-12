القوات السورية تبدأ الدخول إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي

دمشق- (د ب أ)

بدأت قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام في الدخول إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار للمنطقة.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت، يأتي ذلك تنفيذاً للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) .

وتوصلت الحكومة المركزية السورية الشهر الماضي إلى اتفاق مع قوات قسد التي تنتشر في مدينة حلب ، يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوى الرئيسية المدعومة من الولايات المتحدة هناك في الجيش السوري.

وتم التوقيع على الاتفاق من جانب الرئيس المؤقت أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.

وغادر رتل لقوات قسد مدينة حلب يوم الجمعة قبل الماضي باتجاه مناطق شرق الفرات بعد الاتفاق الذي جرى مع الحكومة السورية.