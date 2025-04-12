أبرزها تخفيف التوترات الإقليمية.. على ماذا تركز المحادثات الأمريكية الإيرانية في عُمان؟

وكالات

انطلقت، اليوم السبت، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 1980، في العاصمة العمانية مسقط، وركزت المحادثات على ملفات عدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عماني قوله، إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستركز على تخفيف التوترات الإقليمية وتسهيل تبادل السجناء واستكشاف اتفاقات محدودة لتخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

ومن جانبها، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن محادثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تجري بقاعتين منفصلتين، مشيرة إلى أن تبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي.

وقالت الخارجية، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تشمل ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات.

وأكدت الخارجية الإيرانية، إنه لا هدف لدى طهران في محادثات مسقط غير تأمين مصالحها الوطنية، موضحة "نعطي فرصة حقيقية للدبلوماسية لتسوية الملف النووي ورفع العقوبات عن بلدنا".

وتابعت الخارجية: "اليوم مهم و أثبتنا خلال العقود الماضية أننا ملتزمون بمبدأ الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن مفاوضات اليوم هي البداية وفيها يعلن الطرفان المواقف المبدئية ونتوقع ألا تكون طويلة".