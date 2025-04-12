شبكة أطباء السودان تدين مقتل 10 مسعفين في شمال دارفور

أم درمان (السودان)- (د ب أ)

أدانت شبكة أطباء السودان اليوم السبت، مقتل 10 من الموظفين الطبيين خلال يومين في هجمات شنتها قوات الدعم السريع بالقرب من مدينة الفاشر في شمال دارفور أمس الجمعة.

وذكرت المنظمة المدنية أن قوات الدعم السريع قتلت "10 من الموظفين الطبيين من بينهم مدير مستشفى أم كدادة في ولاية شمال دارفور وتسعة آخرين من الموظفين الطبيين الذين يعملون في مخيم زمزم للنازحين".

وقالت الشبكة في بيان لها إن "مقتل الموظفين الطبيين يهدد معاناة آلاف المرضى في شمال دارفور".

وذكرت وكالة الأنباء المحلية "العربية" نقلا عن المدير العام لوزارة الصحة في شمال دارفور إبراهيم عبد الله، أن ما لا يقل عن 100 مدني قتلوا في مخيم زمزم للنازحين خلال الهجوم.