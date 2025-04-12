إعلان

أكسيوس: ترامب مستعد لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع إيران

03:28 م السبت 12 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأفاد "أكسيوس" نقلًا عن مصدر، أنه إذا سارت الاجتماعات بشكل إيجابي من الممكن إجراء محادثات مباشرة بين المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أو غدًا.

وانطلقت، اليوم السبت، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العمانية مسقط.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن محادثات عراقجي، وويتكوف، تجري بقاعتين منفصلتين، مشيرة إلى أن تبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في وقتٍ سابق، أنه سيقوم بعمليات قصف وفرض رسومًا جمركية ثانوية علي إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران ستيف ويتكوف عباس عراقجي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شبكة أطباء السودان تدين مقتل 10 مسعفين في شمال دارفور

إعلان

إعلان