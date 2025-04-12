أكسيوس: ترامب مستعد لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع إيران



وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأفاد "أكسيوس" نقلًا عن مصدر، أنه إذا سارت الاجتماعات بشكل إيجابي من الممكن إجراء محادثات مباشرة بين المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أو غدًا.

وانطلقت، اليوم السبت، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العمانية مسقط.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن محادثات عراقجي، وويتكوف، تجري بقاعتين منفصلتين، مشيرة إلى أن تبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في وقتٍ سابق، أنه سيقوم بعمليات قصف وفرض رسومًا جمركية ثانوية علي إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.