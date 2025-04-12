كاتس يدعو سكان غزة إلى الإطاحة بحماس وإطلاق سراح الرهائن

تل أبيب- (د ب أ)

بعد إقامة الجيش الإسرائيلي ممر موراج بين رفح وخان يونس جنوب غزة، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الفلسطينيين إلى "الإطاحة بحماس وإطلاق سراح جميع الأسرى " قبل أن يوسع الجيش نطاق عملياته في القطاع.

وقال كاتس في بيان: "هذه هي اللحظة الأخيرة للإطاحة بحماس وإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني .

وأضاف: "أكمل جيش الدفاع الإسرائيلي السيطرة على ممر موراج الذي يقسم غزة بين رفح وخان يونس، ويجعل المنطقة بأكملها بين ممري فيلادلفيا وموراج جزءا من المنطقة الأمنية الإسرائيلية"، في إشارة إلى المنطقة العازلة التي أقامها جيش الدفاع الإسرائيلي على حدود غزة.

وتابع كاتس: "في شمال غزة، يُخلي السكان أيضا بيت حانون وأحياء أخرى، ويتم الاستيلاء على أراض، مما يؤدي إلى توسيع المنطقة الأمنية، وكذلك في معبر نتساريم".

وحذر قائلًا: "سيتوسع نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي المكثف قريبا ليشمل مناطق إضافية في معظم أنحاء غزة، وسيتعين عليكم إخلاء مناطق القتال".

واستطرد : "حماس عاجزة عن حماية السكان أو القطاع. قادة حماس يختبئون في الأنفاق مع عائلاتهم، وفي فنادق فاخرة بالخارج، وفي حساباتهم المصرفية مليارات الدولارات، ويستخدمونكم كأسرى".

وذكر "حان الوقت للتحرك والإطاحة بحماس وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين. هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب".

وأضاف أنه بـ "إمكان من يهمهم الأمر أيضا الانتقال طواعية إلى مختلف دول العالم، وفقا لرؤية الرئيس الأمريكي التي نعمل على تنفيذها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم السبت استكمال إقامة ممر موراج الفاصل بين كتائب رفح وخان يونس في قطاع غزة، في إشارة إلى كتائب حماس .

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أن "إنشاء ممر موراج الجديد يهدف للضغط على حركة حماس لدفعها إلى تسليم الأسرى".