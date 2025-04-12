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حماس: ذبح القرابين في الأقصى إشعال للحرب الدينية

02:30 م السبت 12 أبريل 2025

أفراد حماس

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وكالات

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أن إطلاق "جماعات الهيكل" دعوات تحريضية لذبح القرابين داخل المسجد الأقصى في أثناء عيد الفصح اليهودي -الذي يبدأ مساء اليوم السبت- إشعال للحرب الدينية على المقدسات الإسلامية وإمعان في سياسة الاستهداف الممنهج للأقصى.

وقال هارون ناصر الدين، عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة حماس، في بيان، إن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالاستفراد بالأقصى مهما كلف ذلك من ثمنٍ، مؤكدًا أن المقاومة بكل أشكالها ستبقى درعًا وسدًا منيعًا في وجه الاحتلال ومخططاته.

وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، دعت "جماعات الهيكل" المزعوم المستوطنين المتطرفين، اليهود للبدء بذبح قرابين عيد الفصح اليهودي في المسجد الأقصى ومحيطه يوم الأحد الماضي، أي قبل أيام من بدء عيد الفصح.

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حماس جماعات الهيكل ذبح القرابين المسجد الأقصى
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