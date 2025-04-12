"رجم نتنياهو وترامب بالأحذية".. مسيرة مليونية في بنجلاديش دعمًا لغزة (صور+فيديو)

وكالات

تظاهر عشرات الآلاف في مدينة دكا، عاصمة بنجلاديش، اليوم السبت، دعمًا لغزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب في 18 مارس الماضي.

🔹متابعة |طوفان بشري في مدينة دكا عاصمة بنغلاديش نصرة وإسنادا لغزة التي تتعرض لإبادة جماعية منذ عام ونصف. pic.twitter.com/Q2DmdXauKF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 12, 2025

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ظهر فيه المتظاهرون وهم يرجمون صور وزير حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحجارة والأحذية والزجاجات.

🔹متابعة |متظاهرون في بنغلاديش يرجمون صور وزير حكومة الاحتلال نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب بالحجارة والأحذية والزجاجات. pic.twitter.com/oRj298x56B — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 12, 2025

ونظمت المظاهرة حركة التضامن مع فلسطين، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، حسب ما أظهرته مقاطع بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي.

مليونية وحشد اليوم في بنجلاديش مع غزة غضب عارم ودعوات للـ Gـهاد في سبيل نصرة غزة #ตัวอย่างข้ามฟ้าเคียงเธอ #ณิชา pic.twitter.com/thiNdiQXyO — أنيس منصور (@anesmansory) April 12, 2025

وفي 8 أبريل الجاري، قام العشرات من المواطنين في بنجلاديش خلال مظاهرات خرجت تنديدًا لحرب الإبادة في غزة، بتحطيم المحلات الأمريكية الداعمة لإسرائيل مثل "كنتاكي".

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مشاهد من بنجلاديش

تدمير محلات أمريكية داعمة "لإسرائيل"

خلال مظاهرات خرجت تنديدا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة pic.twitter.com/tljXr83IY8 — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) April 10, 2025

مستشفيات القطاع استقبلت 21 شهيدا و64 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستأنف جيش الاحتلال في 18 مارس الماضي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 1563 شهيدًا وإصابة 4004 آخرين، ليرتفع عدد الضحايا إلى 50 ألفًا و933 شهيدًا، و116 ألفًا و450 مصابًا منذ أكتوبر 2023.