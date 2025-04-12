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"رجم نتنياهو وترامب بالأحذية".. مسيرة مليونية في بنجلاديش دعمًا لغزة (صور+فيديو)

02:19 م السبت 12 أبريل 2025

مسيرة مليونية في بنجلاديش دعمًا لغزة

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وكالات

تظاهر عشرات الآلاف في مدينة دكا، عاصمة بنجلاديش، اليوم السبت، دعمًا لغزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب في 18 مارس الماضي.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ظهر فيه المتظاهرون وهم يرجمون صور وزير حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحجارة والأحذية والزجاجات.

ونظمت المظاهرة حركة التضامن مع فلسطين، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، حسب ما أظهرته مقاطع بُثت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 8 أبريل الجاري، قام العشرات من المواطنين في بنجلاديش خلال مظاهرات خرجت تنديدًا لحرب الإبادة في غزة، بتحطيم المحلات الأمريكية الداعمة لإسرائيل مثل "كنتاكي".

مستشفيات القطاع استقبلت 21 شهيدا و64 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستأنف جيش الاحتلال في 18 مارس الماضي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 1563 شهيدًا وإصابة 4004 آخرين، ليرتفع عدد الضحايا إلى 50 ألفًا و933 شهيدًا، و116 ألفًا و450 مصابًا منذ أكتوبر 2023.

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بنجلاديش الإبادة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دونالد ترامب قطاع غزة جيش الاحتلال
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