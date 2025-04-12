الخارجية الإيرانية: محادثات عراقجي وويتكوف تجري بقاعتين منفصلتين

وكالات

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن محادثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تجري بقاعتين منفصلتين، مشيرة إلى أن تبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي.

وقالت الخارجية، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تشمل ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن نية بلاده هي التوصل إلى اتفاق عادل ومشرّف انطلاقًا من موقفٍ متكافئ مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عراقجي قوله في مسقط: "إذا كان الطرف المقابل دخل المفاوضات من المنطلق نفسه، فإن هناك – بإذن الله – فرصة للتوصل إلى تفاهمٍ أولي، يمهّد الطريق أمام مسار تفاوضي بنّاء."

وانطلقت، اليوم السبت، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العمانية مسقط.

والتقى عراقجي، الذي يزور مسقط على رأس وفد للمشاركة في مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا بشأن الملف النووي ورفع العقوبات عن طهران، نظيره العماني بدر البوسعيدي فور وصوله إلى العاصمة العمانية صباح اليوم السبت.