حماس: إطلاق أسرى إسرائيل مقابل وقف الحرب معادلة يقبلها العالم ويرفضها نتنياهو

غزة- (د ب أ)

أفادت حركة حماس اليوم السبت بأن "تصاعد الدعوات داخل دولة الاحتلال لوقف الحرب وتحرير الأسرى الإسرائيليين، "يؤكد مسؤولية نتنياهو عن إدامة الحرب وعن معاناة أسراه وشعبنا".

وقالت حماس، في بيان صحفي اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن ":دماء أطفال غزة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم، وللهروب من المحاكمة".

وأشارت إلى أن "المعادلة باتت واضحة.. إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب.. العالم يقبلها ونتنياهو يرفضها".

وشددت حماس على أن "كل يوم تأخير يعني مزيداً من القتل للمدنيين العزل من شعبنا، ومصيراً مجهولاً لأسرى الاحتلال".