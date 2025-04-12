لجنة شعبية: الاحتلال يمنع عودة الأهالي لمخيم جنين بالضفة



وكالات

قالت اللجنة الشعبية لمخيم جنين بالضفة الغربية، إن أوضاع النازحين تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ويفقدون الأمل في العودة إلى منازلهم.

وأضافت اللجنة، "عدد النازحين وحجم الخدمات التي يحتاجونها أكبر من قدرتنا كمؤسسات"، مؤكدة أن الاحتلال يعتقل أو يحتجز كل الموجودين في محيط المخيم، ويمنع الأهالي من العودة.

وذكرت اللجنة الشعبية لمخيم جنين، أن الأوضاع النفسية للأطفال والنساء سيئة، والاحتلال أعدم الحياة التعليمية والاقتصادية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ82 على التوالي، ما أسفر حتى أمس الجمعة عن استشهاد 36 فلسطسنيًا وإصابة عشرات آخرين وحملات اعتقال واسعة وتدمير ممنهج للمنازل والبنية التحتية، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.