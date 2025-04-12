القسام تعلن استهداف مستوطنة نير إسحاق جنوب إسرائيل بالصواريخ

تل أبيب/ غزة- (د ب أ)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، استهداف مستوطنة "نير إسحاق" الإسرائيلية بالصواريخ .

وقالت القسام عبر قناتها على "تلجرام"، "استهدفنا مغتصبة نير اسحاق بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت اعتراض ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من غزة.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة "إكس" اليوم السبت: "اعترض سلاح الجو قبل قليل ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من غزة دون وقوع إصابات".

وأضاف أنه "تم تفعيل إنذارات في مناطق مفتوحة في غلاف غزة".