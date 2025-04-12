المكتب الإعلامي بغزة يحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب استهداف الاحتلال لبنية المياه

وكالات

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية وبيئية كبرى جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف البنية التحتية للمياه والكهرباء والوقود اللازم لتشغيل شبكات المياه في قطاع غزة.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن الاحتلال عمد إلى تعطيل خطي مياه "مكوروت" الواقعين شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، وهما خطان يغذيان أكثر من 700 ألف مواطن في القطاع، ما فاقم من أزمة شح المياه التي يعاني منها السكان منذ بدء العدوان.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 90% من بنية المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، مما ينذر بوقوع كارثة صحية وبيئية، قد تمتد آثارها إلى خارج حدود القطاع.

ودعا المكتب الإعلامي المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال، على خلفية استخدامهم المياه سلاحًا لمعاقبة السكان المدنيين، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.