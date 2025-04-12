زلزال بقوة 5 ,5 درجة يضرب شمال باكستان

إسلام أباد- (د ب أ)

شعر السكان في مدينتي إسلام أباد وروالبيندي بهزات ارتدادية اليوم السبت، حيث ضرب زلزال العديد من المدن في شمال باكستان.

وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل أن زلزالا وقع الساعة 1231 مساء بقوة 5 ,5 درجة وعلى عمق 12 كيلومترا. ويقع مركز الزلزال على بعد 60 كيلومترا شمال غرب روالبيندي.

ونقلت قناة جيو نيوز الباكستانية التلفزيونية عن التقارير الأولية أن سكان أتوك وشاكوال شعروا بالزلزال .

كما كان هناك شعور بالهزات الارتدادية في عدد من مناطق خيبر بختوانخا. غير أنه لم تصدر تقارير على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو مادية في أي من المناطق المتضررة.