عراقجي يؤكد من مسقط نية إيران التوصل لاتفاق عادل ومشرف مع أمريكا

مسقط- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت، أن نية بلاده هي التوصل إلى اتفاق عادل ومشرّف انطلاقًا من موقفٍ متكافئ مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عراقجي قوله في مسقط: "إذا كان الطرف المقابل دخل المفاوضات من المنطلق نفسه، فإن هناك – بإذن الله – فرصة للتوصل إلى تفاهمٍ أولي، يمهّد الطريق أمام مسار تفاوضي بنّاء."

والتقى عراقجي، الذي يزور مسقط على رأس وفد للمشاركة في مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا بشأن الملف النووي ورفع العقوبات عن طهران، نظيره العماني بدر البوسعيدي فور وصوله إلى العاصمة العمانية صباح اليوم السبت.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء عن سعادته "بالعلاقات المتينة والراسخة بين البلدين في مختلف المجالات"، مشيدا بموقف سلطنة عُمان "المسؤول حيال القضايا والتطورات الإقليمية".

واعتبر عراقجي استضافة مسقط المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا "دليلاً على هذا النهج الإيجابي"، ووجه شكره لوزير الخارجية العماني على اهتمامه البالغ بهذا الملف.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية العماني بعراقجي والوفد المرافق له، واصفًا العلاقات الثنائية بين عُمان وإيران بأنها متميزة، معربًا عن تقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لاختيارها مسقط كمقر لهذه المفاوضات المهمة.

وأطلع البوسعيدي نظيره الإيراني على الترتيبات والإجراءات التي تم إعدادها لعقد المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي المقررة اليوم.

وفي إطار المفاوضات غير المباشرة، قام عراقجي بتقديم محاور ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وزير الخارجية العماني، لينقلها إلى الطرف الأمريكي، وفق ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

ويتوقع أن تنطلق المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي عصر اليوم.