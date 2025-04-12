ترامب يعلن أنه بصحة جيدة بعد الخضوع لفحص طبي

واشنطن - (أ ب)

خضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة لفحص طبي سنوي وقال إنه "كان جيدا"، حيث أشاد بقلبه وروحه وقدرته المعرفية، بينما أشار إلى أن التقارير الطبية من أطباء البيت الأبيض قد لا تكون جاهزة حتى عطلة نهاية الأسبوع.

وقضى ترامب (78 عاما)، الذي أصبح في يناير أكبر رئيس يتم تنصيبه في تاريخ الولايات المتحدة، نحو خمس ساعات في مركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري، وخضع لما وصفه بأنه "جميع الفحوصات التي يمكنكم تخيلها".

وقال ترامب "مكثت هناك لفترة طويلة... أعتقد أنني أبليت بلاء حسنا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أثناء خضوع ترامب للفحص الطبي، إن تقريرا من طبيب البيت الأبيض عن حالة ترامب الصحية سيجري نشره في أقرب وقت ممكن وأشارت إلى أنه سيكون تقريرا شاملا.

وتوجه ترامب مباشرة من الفحص إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وفي حديثه للصحفيين في منتصف الرحلة، قال إن الأطباء قدموا له "قليلا من النصائح" بشأن تغييرات لأسلوب حياته يمكن أن تحسن صحته، على الرغم من أنه لم يوضح تلك النصائح.

وأضاف "بشكل عام، شعرت أنني في حالة جيدة للغاية... قلب جيد، روح جيدة، روح جيدة للغاية". وقال إنه خضع لاختبار إدراكي، مشيرا "لا أعرف ماذا أقول لكم سوى أنني أجبت على كل الأسئلة بشكل صحيح".