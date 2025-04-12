الدفاعات الروسية تسقط 36 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد



وكالات

أسقطت الدفاعات الروسية، الليلة الماضية، 36 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 36 مسيرة أوكرانية، 18 في مقاطعة كورسك و13 في مقاطعة روستوف و2 في مقاطعة أوريول و2 في مقاطعة بيلجورود و1 في إقليم كراسنودار"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة المبرم بوساطة أمريكية في الـ18 من مارس الماضي لمدة 30 يوما.