بينهم 6 أطفال.. استشهاد فلسطيني وإصابة 13 في قصف على خان يونس

وكالات

استشهد فلسطيني، بينما أصيب 13 آخرين بينهم 6 أطفال في قصف على منطقة المواصي غربي خان يونس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة كحيل شرق مدينة غزة، بحسب ما ذكرته الغد.

وشهدت منطقة خان يونس سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت أماكن متفرقة من مدينة خان يونس عند منتصف ليلة الجمعة- السبت، لا سيما المنطقة الغربية والجنوبية.

كما شهدت منطقة المواصي توافد 3 سيارات إسعاف محملة بمصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في المنطقة الواقعة غرب مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد فلسطيني وسقوط عدد من الجرحى، كما اندلعت حرائق في خيام النازحين بمنطقة المواصي في منطقة تعرف باسم أبو كوارع.

كما أن المنطقة الأخرى الأكثر اشتعالا هي المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس، ومنطقة قيزان النجار، ومنطقة هابي سيتي وحي المنارة وحي السلام ومنطقة ميراج.

وبسبب هذه المناطق تعرضت منذ ما قبل منتصف الليل بساعة لقصف مدفعي وجوي، وآخر هذه الاستهدافات هي استهداف منزل لأحد المواطنين بمنطقة هابي سيتي دون معرفة تفاصيل إضافية حول طبيعة الاستهداف أو إن كان هناك ضحايا أو شهداء.

وتم استهداف 3 منازل بمنطقة هابي سيتي منذ ساعات صباح الجمعة.

وتتعرض المناطق الجنوبية الشرقية المحاذية لمدينة رفح إلى قصف عنيف مدفعي وجوي منذ عدة أيام وتظل منطقة المواصي هي مربع الموت، إذ تتعرض يوميا لأكثر من 5 غارات من طيران الاحتلال.

وأدت إحدى هذه الغارات مساء الجمعة إلى استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين من بينهم 6 إطفال في حالة خطيرة، وتحاول الطواقم الطبية إنقاذ حياتهم.

وكثف الاحتلال من قصفه الجوي والمدفعي على بلدات خزاعة وعبسان وبلدة الفخاري، ما أسفر عن وقوع عددًا من الإصابات التي نُقلت إلى مستشفى غزة الأوروبي، مع بدء قوات الاحتلال للمرة الثانية على التوالي خلال 10 أيام بإخطار بلدات عبسان والمناطق الشرقية من خان يونس بضرورة إخلاء منازلهم والذهاب إلى المناطق الإنسانية المزعومة، والتي لا يتورع الاحتلال عن استهدافها أيضا.