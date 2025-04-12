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إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يسيطر حاليًا على نحو 30% من مساحة غزة

06:47 ص السبت 12 أبريل 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، نقلا عن مصادر أمنية، أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على نحو 30 في المائة من مساحة قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

ونقل موقع والا عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير: "لدينا خطط للسيطرة على نسبة 50% من أراضي قطاع غزة إن لم يتحقق تقدم في المفاوضات مع حماس".

وكثفت القوات الإسرائيلية، قصفها العنيف على شمال وجنوب قطاع غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

قالت مصادر فلسطينية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات متتالية بقنابل شديدة الانفجار على المناطق الشرقية لمدينة غزة وحي التفاح وبلدة جباليا وحي الشجاعية.

وأشارت المصادر إلى سماع دوي إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية، وأصوات حركة آليات عسكرية إسرائيلية، ما تسبب بمحاصرة المواطنين في منازلهم تحت وطأة القصف وإطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.

ولفتت إلى أن المدفعية الإسرائيلية تواصل منذ عدة ساعات قصفها للمناطق ذاتها، وسط عمليات نسف وتدمير لمنازل المواطنين.

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