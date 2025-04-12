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لنقص التمويل.. الأمم المتحدة تخفض عدد موظفي مكتب الشؤون الإنسانية بـ60 دولة

06:39 ص السبت 12 أبريل 2025

الأمم المتحدة

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وكالات

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه سيخفض عدد موظفيه البالغ 2600 في أكثر من 60 دولة بنسبة 20% بسبب "التخفيضات الوحشية" في التمويل.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن المجتمع الإنساني كان يعاني بالفعل من ضعف التمويل والضغوط الكبيرة، وبأنه حرفيا يتعرض للهجوم قبل تخفيضات التمويل الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.

وفي الرسالة إلى الموظفين، لم يذكر فيلتشر أي دولة كانت مسؤولة عن التخفيضات التي أدت إلى أزمة التمويل في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لكنه أشار إلى أنها الولايات المتحدة.

وأضاف فليتشر، أن الميزانية الإجمالية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تبلغ نحو 430 مليون دولار لعام 2025.

وأشار إلى أن العديد من الدول أعلنت أو نفذت تخفيضات في الموارد خارج الميزانية المخصصة للمكتب، إذ أشار بشكل محدد إلى الولايات المتحدة.

وتابع: "الولايات المتحدة وحدها كانت أكبر مانح للمساعدات الإنسانية منذ عقود"، وأكبر مساهم في الموارد خارج الميزانية للمكتب، حيث تدفع نحو 20% وهو ما يصل إلى 63 مليون دولار لعام 2025، ولم يحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خفضت هذا المبلغ بأكمله.

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