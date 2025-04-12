ترامب: أردت أن أتميز عن بايدن فخضعت لاختبار القدرات العقلية وكانت إجاباتي صحيحة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب خضوعه لفحص طبي روتيني، إنه يتمتع بقلب قوي وروح طيبة للغاية.

وأشار إلى أنه على عكس سلفه جو بايدن، "أجاب بشكل صحيح" في اختبار القدرات العقلية.

ونقل فريق التغطية الصحفية في البيت الأبيض عن ترامب قوله بعد خضوعه لفحص طبي روتيني: "أشعر أنني في حالة جيدة، قلبي جيد، وروحي طيبة، بل طيبة جدا".

وأضاف: "أردت أن أتميز قليلا عن بايدن، فخضعت لاختبار القدرات العقلية، لا أدري ماذا يمكنني أن أقول لكم أيضا، لقد كانت كل إجاباتي صحيحة"، وفقا لروسيا اليوم.

وقد أعلن البيت الأبيض أن الفحص الطبي الروتيني للرئيس الأمريكي استمر نحو 4 ساعات، إذ خضع خلالها ترامب لجميع الاختبارات اللازمة.

وبعد انتهاء الفحص في المركز الطبي الحكومي "والتر ريد"، توجّه ترامب إلى ولاية فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق من الجمعة قال ترامب، 78 عاما، الذي أصبح في يناير الماضي أكبر رئيس أمريكي سناً يؤدي اليمين الدستورية: "لم أشعر قط أنني في حال أفضل مني الآن ولكن بلا شك، يجب إجراء هذه الفحوصات".

يذكر أن ترامب، وجّه خلال حملته الانتخابية، انتقادات حادة إلى خلفه آنذاك، وسلفه الحالي، جو بايدن، متهما إياه بإخفاء معلومات تتعلق بوضعه الصحي.

ولطالما قال الجمهوريون، إن الديمقراطيين يتسترون على الحقيقة بشأن الحالة الصحية للرئيس السادس والأربعين، الذي غالبا ما كان يظهر في مواقف محرجة أمام الجمهور، مثل السقوط أو التلعثم أو فقدان التركيز والنسيان.

ورغم ذلك، كان بايدن يخضع لفحص طبي سنوي، وكان البيت الأبيض ينشر تقارير تلخص النتائج الأساسية التي يقدّمها طبيبه الشخصي، والذي أكّد في كل مرة أن الرئيس يتمتع بكامل أهليته وقدرته على أداء مهامه.

أما ترامب، فقد كرر مرارا دعوته بايدن للخضوع لاختبار القدرات العقلية، إلا أن الأخير كان يرد بشكل غير واضح، مكتفيا بالقول إن أداءه في منصبه دليل كاف على قدرته على القيام بواجباته.

وعلى الرغم من أن ترامب يصغر بايدن بـ3 سنوات، إلا أنه يُعدّ حتى الآن أكبر رئيس أمريكي سنا تولى المنصب، إذ كان عمره عند تنصيبه في عام 2017 يزيد بنحو 5 أشهر عن عمر بايدن عند تنصيبه في عام 2021.