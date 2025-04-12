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ترامب: نتمنى أن تكون إيران دولة سعيدة لكن بدون أسلحة نووية

02:52 ص السبت 12 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يتمنى أن تكون إيران دولة سعيدة وعظيمة ورائعة ولكن بدون أسلحة نووية.

وعلق ترامب على المحادثات النووية المقبلة مع طهران يوم السبت، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسعى للوصول إلى نتائج إيجابية منها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "نتمنى أن تكون إيران دولة سعيدة وعظيمة ورائعة ولكن بدون أسلحة نووية".

وفي 7 مارس الماضي، أرسل ترامب رسالة إلى خامنئي يقترح فيها مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لكن طهران رفضت الحوار المباشر واقترحت وساطة طرف ثالث.

كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على إيران خلال أسبوعين إذا لم تنجح المفاوضات، كما هدد بقصف "غير مسبوق" للجمهورية الإسلامية إذا انسحبت كليا من الاتفاق النووي.

ورد خامنئي، أنه لا يعتقد أن واشنطن ستتدخل عسكريا، لكنه حذر من أن أي محاولة أمريكية لزعزعة الاستقرار في إيران ستواجه "ردا حازما".

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