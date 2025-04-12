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9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمحيط ميناء الجزائر

02:33 ص السبت 12 أبريل 2025

حريق بمحيط ميناء الجزائر العاصمة

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وكالات

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية إخماد حريق اندلع ليل الجمعة، في محيط مؤسسة "سوجيديا" بميناء الجزائر العاصمة.

وأوضح بيان للحماية المدنية، أن مصالحها "تدخلت عند الساعة 20:38 لإخماد حريق بمؤسسة سوجيديا بميناء الجزائر ببلدية الجزائر الوسطى دائرة سيدي محمد والعملية لا تزال جارية"، وفقا لروسيا اليوم.

وبيّنت الحماية المدنية الجزائرية أنها استخدمت في عملية الإخماد 9 شاحنات إطفاء من كل الأحجام، وسلّما ميكانيكيا، وسيارة إسعاف.

وأشارت إلى أن عملية التبريد والحراسة ما زالت متواصلة.

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