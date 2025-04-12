9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمحيط ميناء الجزائر

وكالات

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية إخماد حريق اندلع ليل الجمعة، في محيط مؤسسة "سوجيديا" بميناء الجزائر العاصمة.

وأوضح بيان للحماية المدنية، أن مصالحها "تدخلت عند الساعة 20:38 لإخماد حريق بمؤسسة سوجيديا بميناء الجزائر ببلدية الجزائر الوسطى دائرة سيدي محمد والعملية لا تزال جارية"، وفقا لروسيا اليوم.

وبيّنت الحماية المدنية الجزائرية أنها استخدمت في عملية الإخماد 9 شاحنات إطفاء من كل الأحجام، وسلّما ميكانيكيا، وسيارة إسعاف.

وأشارت إلى أن عملية التبريد والحراسة ما زالت متواصلة.