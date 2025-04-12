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القبض على "السيد شيطان" بعدما هدد باغتيال دونالد ترامب

02:19 ص السبت 12 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل، ووجهت إليه تهمة إطلاق تهديدات باغتيال الرئيس دونالد ترامب في رسائل عبر الإنترنت، حسبما أعلنت وزارة العدل في بيان.

وذكر البيان، أن الرجل قال على حسابه المسمى "السيد شيطان" في "يوتيوب"، إنه ضاعف مشترياته من الأسلحة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وفقا لسكاي نيوز.

وقال في أحد مقاطعه المصورة: "سأقتله" في إشارة إلى ترامب، كما وصف أيضا عناصر شرطة الهجرة الأمريكيين بأنهم "إرهابيون"، بحسب الوزارة.

وعقب تلقيه بلاغا، أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي، الأربعاء، شون مونبر صاحب الـ32 عاما المقيم في بتلر بولاية بنسلفانيا شرقي الولايات المتحدة.

وفي هذه المدينة الصغيرة، كان ترامب نجا بأعجوبة من إطلاق نار عليه خلال تجمع انتخابي في يوليو الماضي، بينما قتل المسلح برصاص الشرطة.

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